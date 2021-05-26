26 Mayıs 2021, Çarşamba
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Adalet Bakanlığınca Giresun'da idare mahkemesi kuruldu

Son dakika haberine göre; 'da idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin belirlenmesine ilişkin karar 'de yayımlandı. Karara göre, Giresun İdare Mahkemesinin yargı çevresi olarak belirlendi.

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Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Adalet Bakanlığınca Giresun'da idare mahkemesi kuruldu

Adalet Bakanlığı kararında, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bölgenin coğrafi durumu ve iş hacmi göz önünde tutularak Giresun'da idare mahkemesi kurulduğu belirtildi.

Karara göre, Giresun İdare Mahkemesinin yargı çevresi Giresun ili olarak belirlendi.

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