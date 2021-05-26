CHP’li İmamoğlu'nu protestoda yerlerde sürüklenen Ayşe Topçu'nun oğlu: İmamoğlu kapıyı açarak araç kapısıyla anneme vurdu

'TÜM MAHALLELİ ŞİKÂYETÇİ OLACAK'

Ayşe Topçu'nun oğlu Ali Topçu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Annem şu an hastanede. Yerde 2-3 metre sürüklenmiş, kolunda ve parmaklarında çatlaklar var. Burada KİPTAŞ, kentsel dönüşüm için anlaşma sağlamış. Parkı da proje alanına dahil etmiş. Bu park ayrıca deprem toplanma bölgesi.