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CHP’li İmamoğlu'nu protestoda yerlerde sürüklenen Ayşe Topçu'nun oğlu: İmamoğlu kapıyı açarak araç kapısıyla anneme vurdu

’daki kentsel dönüşüm programına katılan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, parkını yıktırmak istemeyen mahalleliyi dinlemedi. Dert anlatmak isteyen vatandaşı aracıyla sürükledi. Yerlerde sürüklenen Ayşe Topçu'nun oğlu , "İmamoğlu, kapıyı açarak araç kapısıyla anneme vuruyor. Ondan sonra da arabayla sürüklüyor. Kırık, çıkıkları var, darp raporunu aldık, karakola gidip şikâyetçi olacağız." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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CHP’li İmamoğlu'nu protestoda yerlerde sürüklenen Ayşe Topçu'nun oğlu: İmamoğlu kapıyı açarak araç kapısıyla anneme vurdu

CHP'li Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, dün belediye iştiraki 'ın 'da düzenlenen kentsel dönüşüm programına katıldı.

Mahalle parkının proje kapsamına dahil edileceğini ve konut alanı olarak yıkılacağını öğrenen vatandaşlar ise ellerinde pankartlarla kaygılarını İmamoğlu ile paylaşmak istedi.

Taleplerine yanıt alamayan bazı vatandaşların makam aracına ulaşıp dert anlatmaya çalışması ise İmamoğlu'nun gerçek yüzünü ortaya koydu. Aracı durdurup vatandaşı dinlemek bir yana, talepleri görmezden gelen İmamoğlu, vatandaşların yaralanmasına neden oldu.

Akıl almaz olayda Ayşe Topçu adlı kadın düşerek yaralandı. Polis protestocu grubu uzaklaştırarak yolu açtı. İmamoğlu'nun bulunduğu minibüs ve koruma araçları sokaktan uzaklaştı.

'TÜM MAHALLELİ ŞİKÂYETÇİ OLACAK'

Ayşe Topçu'nun oğlu , yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Annem şu an hastanede. Yerde 2-3 metre sürüklenmiş, kolunda ve parmaklarında çatlaklar var. Burada KİPTAŞ, kentsel dönüşüm için anlaşma sağlamış. Parkı da proje alanına dahil etmiş. Bu park ayrıca deprem toplanma bölgesi.

Mahalleli de parkın yıkılmaması için İmamoğlu'nun temel atma törenine geleceğini öğrenince ayağa kalktı. Annem de İmamoğlu'nun aracının önüne atlamış ama durmamış.

İmamoğlu, kapıyı açarak araç kapısıyla anneme vuruyor. Ondan sonra da arabayla sürüklüyor. Kırık, çıkıkları var, darp raporunu aldık, karakola gidip şikâyetçi olacağız. Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'sın, vatandaşı durup dinleyeceksin. Temel atma törenine geliyorsun ama yüzlerce polis getiriyorsun. Tüm mahalleli şikâyetçi olacak."

Bu arada İBB destekli sosyal medya hesaplarınca dile getirilen Ayşe Topçu'nun üyesi olduğu iddiasının da gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.

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