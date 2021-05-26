Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yatırım zirvesi! Microsoft, Google, Netflix'in de aralarında bulunduğu 20 dev şirketin CEO'su ile görüşecek

Erdoğan, önceki yıllarda da 3M, Citibank, Coca- Cola, Dow Chemical, General Electric, IFC, Johnson & Johnson, MasterCard, Metlife, Nike, Pepsi gibi ABD'li devlerin tepe yöneticileri ile görüşmüştü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN