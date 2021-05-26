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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yatırım zirvesi! Microsoft, Google, Netflix'in de aralarında bulunduğu 20 dev şirketin CEO'su ile görüşecek

Son dakika haberine göre; Türkiye pandemi sonrası küresel sermayeyi çekmek için düğmeye bastı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aralarında , Netflix, , , 'in yer aldığı dünya devi 20 ABD'li şirketin üst düzey yöneticileriyle video konferans aracılığıyla görüşecek.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yatırım zirvesi! Microsoft, Google, Netflix'in de aralarında bulunduğu 20 dev şirketin CEO'su ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, TOBB, tarafından düzenlenen toplantı bugün saat 18.00'de yapılacak. Toplantıya Başkan Erdoğan'la birlikte Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı , TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret Odası temsilcisi katılacak. Erdoğan açılış konuşmasının ardından CEO'ların sorularını yanıtlayacak.

REFORM ADIMLARINI, YENİ DÜZENLEMELERİ ANLATACAK

Erdoğan'ın toplantıda yatırım ortamına ilişkin yeni düzenlemeleri, teşvikleri, yaşama geçirilen reform adımlarını anlatması bekleniyor.

Erdoğan, önceki yıllarda da 3M, , - Cola, Dow Chemical, , IFC, Johnson & Johnson, , , , gibi ABD'li devlerin tepe yöneticileri ile görüşmüştü.

Başkan Erdoğan'dan yatırım zirvesi BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YATIRIM ZİRVESİ

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