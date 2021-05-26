Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yatırım zirvesi! Microsoft, Google, Netflix'in de aralarında bulunduğu 20 dev şirketin CEO'su ile görüşecek
Son dakika haberine göre; Türkiye pandemi sonrası küresel sermayeyi çekmek için düğmeye bastı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Microsoft, Netflix, Google, Intel, General Electric'in yer aldığı dünya devi 20 ABD'li şirketin üst düzey yöneticileriyle video konferans aracılığıyla görüşecek.
GÜNDEM Sabah
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, TOBB, ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen toplantı bugün saat 18.00'de yapılacak. Toplantıya Başkan Erdoğan'la birlikte Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret Odası temsilcisi katılacak. Erdoğan açılış konuşmasının ardından CEO'ların sorularını yanıtlayacak.
REFORM ADIMLARINI, YENİ DÜZENLEMELERİ ANLATACAK
Erdoğan'ın toplantıda yatırım ortamına ilişkin yeni düzenlemeleri, teşvikleri, yaşama geçirilen reform adımlarını anlatması bekleniyor.
Erdoğan, önceki yıllarda da 3M, Citibank, Coca- Cola, Dow Chemical, General Electric, IFC, Johnson & Johnson, MasterCard, Metlife, Nike, Pepsi gibi ABD'li devlerin tepe yöneticileri ile görüşmüştü.
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