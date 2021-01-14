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Son dakika: Hakim vekile hakareti meşru görmüştü! HSK hesabını soracak

Son dakika haberi...AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'a yönelik 'yalloz, köpek' ifadeleri için "hakaret yok" kararı veren Hâkim Özlem Yayla hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 14.01.2021
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Son dakika: Hakim vekile hakareti meşru görmüştü! HSK hesabını soracak

İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Özlem Yayla, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'a 'yalloz, köpek' gibi kelimeler kullanması nedeniyle "hakaret" davası açılan Menşure Sütlüeroğlu hakkında 'hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı yönünde bir değerlendirmeyle' beraat kararı verdi.

İLTİFATMIŞ GİBİ GÜZELLEME DE YAPTI
Mahkeme, bu ifadeleri hakaret saymadığı gibi "iltifatmış" gibi güzelleme de yaptı. Skandal karar kamuoyunda tepki çekerken, Hakim ve Savcılar Kurulu da Özlem Yayla ile ilgili inceleme ve soruşturma izni verdi. HSK tarafından müfettiş görevlendirildi. Öte yandan Hakim Yayla kendi yazdığı karara ilişkin içeriklerin yer aldığı habere erişimin engellenmesini istedi. Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği habere erişimin engellenmesine karar verdi.

(FOTO: Hakim Özlem Yayla)

Hakim Özlem Yayladan skandal: Verdiği karara erişim engeli istedi! AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcıya köpek diyen kadına beraat verdi HAKİM ÖZLEM YAYLA'DAN SKANDAL: VERDİĞİ KARARA ERİŞİM ENGELİ İSTEDİ! AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ RAVZA KAVAKCI'YA "KÖPEK" DİYEN KADINA BERAAT VERDİ

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