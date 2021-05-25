Türkiye'den Hindistan'a tıbbi malzeme yardımı

Türkiye, koronavirüsle mücadele eden Hindistan'a, 2 askeri kargo uçağı ile oksijen tüpü, solunum cihazı, oksijen jeneratörü ve ilaç gönderdi.

Türkiye, koronavirüsle mücadele eden ülkelere tıbbi malzeme desteği vermeye devam ediyor.