Türkiye'den Hindistan'a tıbbi malzeme yardımı
Koronavirüsle mücadele döneminde dünyanın dört bir yanına yardım götüren Türkiye, zorlu günlerden geçen Hindistan'ı da yalnız bırakmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2 askeri kargo uçağı Hindistan'a tıbbi yardım götürdü.
Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk Kızılay'ı tarafından yaklaşık 46 ton ağırlığında tıbbi yardım malzemesi hazırlandı.
Hazırlanan malzemeler, akşam saatlerinde Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 adet A400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi. Yükleme tamamlandıktan sonra uçaklar, Hindistan'ın başkenti Delhi'yegitmek üzere havalandı.
Yardım paketlerinde, 630 adet oksijen tüpü, 5 adet oksijen jeneratörü ve 50 adet solunum cihazı ile çeşitli sağlık malzemeleri yer aldığı belirtildi.
Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, "Bu yardımlar, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Dışişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımızın koordinasyonuyla birlikte gönderiliyor. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanlığımız ile irtibata geçerek ihtiyacını bildirmiştir. İhtiyaçlar, saymış olduğum bakanlıklar tarafından koordine edilmiş, bağışçılar tarafından ürünler tedarik edilirken, Kızılay tarafından da sevkiyatı sağlanmıştır" dedi.
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