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Türkiye'den Hindistan'a tıbbi malzeme yardımı

Koronavirüsle mücadele döneminde dünyanın dört bir yanına yardım götüren , zorlu günlerden geçen 'ı da yalnız bırakmadı. Başkan 'ın talimatıyla 2 askeri kargo uçağı Hindistan'a tıbbi yardım götürdü.

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Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Türkiye'den Hindistan'a tıbbi malzeme yardımı

, koronavirüsle mücadele eden 'a, 2 askeri kargo uçağı ile oksijen tüpü, solunum cihazı, oksijen jeneratörü ve ilaç gönderdi.
Türkiye, koronavirüsle mücadele eden ülkelere tıbbi malzeme desteği vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan 'ın talimatıyla Türk 'ı tarafından yaklaşık 46 ton ağırlığında tıbbi yardım malzemesi hazırlandı.

Hazırlanan malzemeler, akşam saatlerinde Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan 'ne ait 2 adet A400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi. Yükleme tamamlandıktan sonra uçaklar, Hindistan'ın başkenti 'yegitmek üzere havalandı.

Yardım paketlerinde, 630 adet oksijen tüpü, 5 adet oksijen jeneratörü ve 50 adet solunum cihazı ile çeşitli sağlık malzemeleri yer aldığı belirtildi.

Kızılay Genel Müdürü , "Bu yardımlar, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, , , ve Milli Savunma Bakanlığımızın koordinasyonuyla birlikte gönderiliyor. , ile irtibata geçerek ihtiyacını bildirmiştir. İhtiyaçlar, saymış olduğum bakanlıklar tarafından koordine edilmiş, bağışçılar tarafından ürünler tedarik edilirken, Kızılay tarafından da sevkiyatı sağlanmıştır" dedi.

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