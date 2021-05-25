25 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

Son dakika: Başkan Erdoğan TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan , Başkanı 'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kritik görüşmeden ilk fotoğraf paylaşıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2021
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA