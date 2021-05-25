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Son dakika: Türk ve Yunan heyetlerin ne zaman görüşeceği belli oldu

Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada, "Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4’üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Son dakika: Türk ve Yunan heyetlerin ne zaman görüşeceği belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığından, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs tarihlerinde video konferans yöntemiyle icra edilecektir." ifadesine yer verildi.

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