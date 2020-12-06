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06 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri CHP'li İBB'nin tarihi çeşmede talan yalanı belgelerle ortaya çıktı! Arsayı satmak için.... CHP'li İBB'nin tarihi çeşmede talan yalanı belgelerle ortaya çıktı! Arsayı satmak için....
AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı; İstanbul Fatih ilçesinde yeniden yaptırdığı I. Mahmud Çeşmesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Çamlı açıklamasında, "Belediye arsayı satmak için çeşmeyi başka yere taşımış. Yalan bilgiyle itibar suikastı yaptılar." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 06.12.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 16:42
AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı; İstanbul Fatih ilçesinde yeniden yaptırdığı I. Mahmud Çeşmesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sabah'a konuşan Ahmet Hamdi Çamlı; dönemin CHP'li İstanbul Belediyesi'nin arsayı satmak için çeşmeyi başka yere taşıdığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve İBB yetkililerinin yalan bilgilerle kendisine itibar suikastı yaptığını söyledi.
"CHP'Lİ İSTANBUL BELEDİYESİ ÇEŞMEYİ KALDIRMAYI KARARLAŞTIRMIŞ"
AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, yeniden yaptırdığı tarihi çeşmeyle ilgili İBB tarafından yapılan ithamlara cevap verdi.
Sabah'a konuşan Ahmet Hamdi Çamlı, 83 yaşında vefat eden babasının 30 yıl boyunca çeşmeyi yaptırmak için mücadele verdiğini belirterek, "Ben bu mücadelenin içinde büyüdüm. Babam o dönemin belediyesine teminat vermişti. O bile yandı. Defalarca yapılması için yer gösterildi. Belediye yapmadı. Ben de hem ecdadımızın hem de babamın emanetini yerine getirmek için kendi bütçemizden karşılayarak 1977 yılında hem belediyenin hem de Anıtlar Yüksek Kurulu'nun uygun gördüğü yere yaptırdım. Rahmetli Semavi Eyice'nin babamın çabalarıyla ilgili takdir eden notu var. Onun adıyla yalan ifadelerle bize itibar suikastı yaptılar" dedi.
Fatih'teki Sultan I. Mahmut Çeşmesi, 1918 yılındaki İstanbul yangınında harap oldu.
Ahmet Hamdi Çamlı, Sarıgüzel Caddesi'nin kenarındaki bir arsa içindeki çeşmeden geriye kalan taşları gördüğünü belirterek, "Bizim binanın yanında hem sokak tarafında hem cadde tarafında üç tane boş arsa vardı. 60-70 metrekare büyüklüğünde. Bunların birleşiminden biz ev yaptık. Bunlardan bir tanesi İstanbul Belediyesi'ne aitti. Bu arsayı biz almadan 10 sene önce belediye zaten satışa hazırlamış, içinde ismi geçen 300 yıllık çeşmenin kalıntısı olan bir arsaydı. 1918 büyük İstanbul yangında yanmış, taşları özelliğini kaybetmişti. Geçen yıllar içinde de ilgisizlik ve yıpranma nedeniyle iyice ufalanacak hale gelmişti. Burayı babam almadan 10 sene önce bu çeşmeyi başka bir yere tecdid edilsin diye karar alınmıştı. Aynı yerde yapılmak istenseydi, binaların içinde kalacaktı. Belediye arsayı da satışa çıkardığı için orada yapılması da mümkün değildi. Oradan sonra yazışmalar oluyor" diye konuştu.