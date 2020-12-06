CHP'li İBB'nin tarihi çeşmede talan yalanı belgelerle ortaya çıktı! Arsayı satmak için....

Sabah'a konuşan Ahmet Hamdi Çamlı, 83 yaşında vefat eden babasının 30 yıl boyunca çeşmeyi yaptırmak için mücadele verdiğini belirterek, "Ben bu mücadelenin içinde büyüdüm. Babam o dönemin belediyesine teminat vermişti. O bile yandı. Defalarca yapılması için yer gösterildi. Belediye yapmadı. Ben de hem ecdadımızın hem de babamın emanetini yerine getirmek için kendi bütçemizden karşılayarak 1977 yılında hem belediyenin hem de Anıtlar Yüksek Kurulu'nun uygun gördüğü yere yaptırdım. Rahmetli Semavi Eyice'nin babamın çabalarıyla ilgili takdir eden notu var. Onun adıyla yalan ifadelerle bize itibar suikastı yaptılar" dedi.