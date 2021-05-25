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Son dakika: Türkiye genelinde dev uyuşturucu operasyonu!

Son dakika haberine göre, ve merkezli genelinde birçok ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Son dakika: Türkiye genelinde dev uyuşturucu operasyonu!

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında , ve ilçelerinde daha önceden tespit edilmiş adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Sabah saat 06.00 sıralarında başlayan operasyonda uyuşturucu satıcıları hedef alındı. ekipleri de operasyona destek verdi. Bayrampaşa'da bir adrese yapılan operasyonda polis köpeğiyle arama yapıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polisler adresi drone uçurarak havadan takibe aldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan çok sayıda şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

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