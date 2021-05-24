Son dakika: Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Twitter'dan "Fatih Tezcan" kullanıcı ismiyle 23 Mayıs 2021'de "RT 5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan istinaf mahkemesi kararına ve heyetin isim listesine ulaştım. Heyet Başkanı hakim M.H.Y'yı ve üye hakimler A.S ve A.A'nın bağlantılarını araştırıyoruz. Bilgisi olanlar için İhbar Hattı: 05398629999" şeklinde bir paylaşım yapıldığı hatırlatıldı.