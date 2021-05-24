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Son dakika: Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika..., gazeteci hakkında, istinaf mahkemesi üyelerine ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tezcan’ın evinde arama yaptı. Aramada dijital materyallere el konuldu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 24.05.2021 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
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Son dakika: Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Twitter'dan "Fatih Tezcan" kullanıcı ismiyle 23 Mayıs 2021'de "RT 5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan istinaf mahkemesi kararına ve heyetin isim listesine ulaştım. Heyet Başkanı hakim M.H.Y'yı ve üye hakimler A.S ve A.A'nın bağlantılarını araştırıyoruz. Bilgisi olanlar için İhbar Hattı: 05398629999" şeklinde bir paylaşım yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bu paylaşım nedeniyle tarafından Tezcan hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 6/1 ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 277. maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tezcan'ın evinde arama yaptı. Aramada dijital materyallere el konuldu.

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