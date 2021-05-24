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Mehmetçik bir teröristi sınırda yakaladı

'den 'ye girmeye çalışan terörist Mehmetçik'in dikkati sayesinde yakalandı. Gözaltına alınan teröristin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından 'a gönderileceği öğrenildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 24.05.2021
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Mehmetçik bir teröristi sınırda yakaladı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/YPG'li terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye'den bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri, çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda M.A. sınırı geçmeye çalışırken güvenlik güçlerince yakalandı.

Gözaltına alınan teröristin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

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