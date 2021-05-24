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Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Zengin seçildi | Ömer Zengin kimdir?

Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplandı. Toplantıda, Sayıştay Daire Başkanlığına, 5. Daire Üyesi Zengin seçildi.

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Giriş Tarihi: 24.05.2021
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Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Zengin seçildi | Ömer Zengin kimdir?

Sayıştay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Genel Kurulu toplandı.

Toplantıda, Sayıştay Daire Başkanlığına, 5. Daire Üyesi Zengin seçildi.

ÖMER ZENGİN KİMDİR?

Zengin, 1969 yılında Turhal'da doğdu, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1992 yılında Sayıştay'da göreve başlayan ve İngilizce bilen Zengin, 2010'da TBMM Genel Kurulunca Sayıştay üyeliğine seçildi.

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