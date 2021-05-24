Son dakika | DENİZKURDU-2021 Tatbikatı yarın başlıyor! Dünyanın gözü burada olacak

Tuğamiral Payal, sözlerine şöyle devam etti:

"25 Mayıs Günü birlik ve gemilerin üs ve limanlardan hareketleriyle başlayacak olan tatbikat, harekâta hazırlık, serbest oyun ile liman ziyaretleri ve Seçkin Gözlemci Günü olmak üzere 3 safha halinde icra edilecektir. 25-27 Mayıs tarihleri arasındaki tatbikata, hazırlık safhasında temel deniz harp nevilerine yönelik su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi, amfibi harekat, mayın harbi, elektronik harp, denizde denetim harekatı, denizaltından personel kurtarma eğitimleri ve fiili silah atışları yapılacak. Tatbikatın 28 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasındaki serbest oyun safhasında ise jenerik bir senaryoya dayalı şekilde kurgulanmış olan kriz ve harp dönemine yönelik eğitimler icra edilecektir. Korona virüs tedbirleri gereğince, gemilerimizin halkın ziyaretine açılmayacak olmasına karşı tatbikatın önemli bir ananesi olarak, tatbikata katılan 83 gemi tarafından 2-4 Haziran tarihleri arasında 22 liman ziyaret edilecektir. Tatbikatın 5 Haziran 2021 tarihinde icra edilecek Seçkin Gözlemci Günü'nde, askeri ve mülki erkan ile Türkiye'de görev yapan yabancı ülke askeri ataşelerinin de katılımıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının yüksek harekata hazırlık seviyeleri sergilenecek"