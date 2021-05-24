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Meteoroloji harita paylaşarak uyarıda bulundu! İstanbullular için flaş çağrı! Hava nasıl olacak?

Haziran ayına günler kala hava sıcaklıklarında önemli bir artış yaşandı. Haftalık değerlendirme yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü harita paylaşarak uyarıda bulundu. Mor bölgelere dikkat çeken Meteoroloji, milyonlarca İstanbullu için de kritik bir değerlendirme yaptı. İstanbul'da ? Sıcaklıklar yükselecek mi? soruları cevap buldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.05.2021
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Meteoroloji harita paylaşarak uyarıda bulundu! İstanbullular için flaş çağrı! Hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının artmasıyla gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına çevrildi. Yapılan uyarıda ''Hava sıcaklıklarının, Karadeniz kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor'' denildi.

Hava sıcaklıklarının, Karadeniz kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

AYDIN KAVRULACAK

Meteoroloji'nin sitesinde yarın için yayınlanan Maksimum Sıcaklık Tahmin Haritasına göre İzmir ve Aydın'da hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşması bekleniyor. Yarın sıcaklığın İzmir'de 36 dereceye, mor renkle gösterilen Aydın'da ise 40 derece çıkması bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE BUGÜN SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere yarın sabah saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2-5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 27 DERECEYE YÜKSELECEK

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise önümüzdeki günler hakkında son verileri paylaştı. Şen, 'Önümüzdeki haftaya baktığımız zaman yarından itibaren batıda yağış kesiliyor. Sıcaklıklar günbegün 1-2 derece yükseliyor. Önümüzdeki cuma gününe kadar sıcaklık İstanbul'da 25-27 derece civarında' dedi.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE BUGÜN SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere yarın sabah saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmsi bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2-5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.

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