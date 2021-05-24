Meteoroloji harita paylaşarak uyarıda bulundu! İstanbullular için flaş çağrı! Hava nasıl olacak?

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere yarın sabah saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.