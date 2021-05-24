Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in koruması Yunus Olcay CHP'li Adalar Belediyesi'nde çalışıyor
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker gözaltına alındı. Atilla Peker'in koruması Yunus Olcay’ın CHP’li Adalar Belediyesi’nde bankamatik memuru olduğu öğrenildi. Olcay’ın, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün de gayri resmi korumalığını yaptığı iddia edildi.
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in koruması Yunus Olcay'ın CHP'li Adalar Belediyesi'nde bankamatik memuru olduğu ortaya çıktı. Olcay'ın, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün de gayri resmi korumalığını yaptığı iddia edildi.
Yunus Olcay, 23 Mayıs-25 Mayıs 2021 tarihlerinde Adalar Belediyesi'nden seyahat izni istemiş. Seyahat izin belgesinde; Yunus Olcay'ın, Atilla Peker'le Adalar ilçesinden Muğla Fetiye Kaya Köyü'ne gideceğine yönelik bilgi yer alıyor.
ADALAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDE MARANGOZ KADROSUNDA
24 Mayıs'ta Atilla Peker'le gözaltına alınan Yunus Olcay'ın; Adalar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde marangoz kadrosunda yer aldığı ve işe gitmeden maaş aldığı öğrenildi.
HÜKÜMLÜ KADROSUNDAN ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ
Yunus Olcay'ın 2012 tarihinde hükümlü kadrosundan Adalar Belediyesi'nde çalışmaya başladığı, Adalar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde üç dönem marangoz kadrosunda yer aldığı ifade edildi. Olcay'ın, üç dönem de belediye başkanlarının korumalığını yaptığı öne sürüldü.
YUNUS OLCAY, ATİLLA PEKER'LE BİRLİKTE SEYAHAT İZNİ ALMIŞ
Yunus Olcay'ın, 23 Mayıs-25 Mayıs 2021 tarihlerinde Adalar Belediyesi'nden seyahat izni istediği öğrenildi. Seyahat izin belgesinde; Yunus Olcay'ın, Atilla Peker'le Adalar ilçesinden Muğla Fetiye Kaya Köyü'ne gideceğine yönelik bilgi yer alıyor.
ADALAR İLÇESİNDE BULUNAN KAFE PARKIN ORTASINDA
Yunus Olcay'ın Adalar ilçesinde eşi adına kafesinin bulunduğu öğrenildi.
Tuğçe Can Kafe'nin parkın ortasına yapıldığı, kafenin usulsüz yapıldığı öne sürüldü. Yunus Olcay'ın, her sene kafeyi kiraya verdiği, geçen sene kiradan 300 bin TL aldığı iddia edildi.
YUNUS OLCAY, ATİLLA PEKER'LE FETHİYE İLÇESINDE GÖZALTINA ALINDI
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması, 24 Mayıs'ta Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sedat Peker'in kardeşinin Kayaköy Mahallesi'ndeki kiraladığı villada kaldığını belirledi. Atilla Peker (52) ile koruması olduğu belirtilen Yunus Olcay, polis ekiplerince gözaltına alındı. Peker'in arabasında ve kaldığı villada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirildi.
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