Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in koruması Yunus Olcay CHP'li Adalar Belediyesi'nde çalışıyor

YUNUS OLCAY, ATİLLA PEKER'LE FETHİYE İLÇESINDE GÖZALTINA ALINDI

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması, 24 Mayıs'ta Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sedat Peker'in kardeşinin Kayaköy Mahallesi'ndeki kiraladığı villada kaldığını belirledi. Atilla Peker (52) ile koruması olduğu belirtilen Yunus Olcay, polis ekiplerince gözaltına alındı. Peker'in arabasında ve kaldığı villada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirildi.