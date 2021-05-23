Twitter'da Başkan Erdoğan'a dev destek! Binlerce kişi "#ErdoğanlaBirlikteyiz" dedi

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Dr. Fatma Betül Sayan Kaya: "Dün olduğu gibi bugün, yarın ve daima Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip #ErdoğanlaBirlikteyiz "

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz!" #ErdoğanlaBirlikteyiz"

"BAŞKAN ERDOĞAN İLE YOL YÜRÜMEK ONURDUR!"

27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat: Dünya mazlumlarının sesi, milletimize hizmetkar olmakla övünen liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümek bizim için onurdur. Bu can bu tende oldukça #ErdoğanlaBirlikteyiz"

AK Parti Çanakkale Milletvekili: "Jülide İskenderoğlu: Karınca misali herkes bir kez daha görsün ki her zaman #ErdoğanlaBirlikteyiz"

"LİDERİMİZ ERDOĞANLA BİRLİKTEYİZ"



AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan: "Geçmişin tüm cuntalarını, çetelerini ve vesayet odaklarını bitiren, FETÖ'yü geri gelmemek üzere topraklarımızdan kazıyan ve biz gençlere geleceği aydınlık Türkiye'yi kazandıran liderimiz #ErdoğanlaBirlikteyiz