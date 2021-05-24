Kırklareli Valiliği açıkladı! Toplantı gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı



"İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, (sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar ve valilik tarafından izin verilenler hariç olmak üzere) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü,