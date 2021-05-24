Kırklareli Valiliği açıkladı! Toplantı gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
Son dakika haberine göre; Kırklareli Valiliği, kademeli normalleşme sürecinde, koronavirüsün yayılımını tamamen durdurmak için il genelinde toplantı, gösteri, yürüyüş gibi etkinliklerin 16 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.
Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınında kademeli normalleşme dönemine geçildiği belirtilerek, koronavirüs yayılımının tamamen durdurulması, kamu esenliğinin sağlanması ve genel sağlığın korunması amacıyla ilave tedbirler alındığı belirtildi.
İl genelinde toplantı, gösteri, yürüyüş gibi etkinliklerin 16 gün süreyle yasaklandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, (sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar ve valilik tarafından izin verilenler hariç olmak üzere) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü,
Basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer vb. her türlü eylem/etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19'uncu maddeleri hükmü gereğince 23.05.2021 tarihinden itibaren 15 gün boyunca yasaklanmıştır."
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