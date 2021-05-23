Son dakika: Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Bu söylemlerle bir yere varmanın imkanı yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile İstanbul Sedef Tersanesi'nde inşası devam eden TCG Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemisinde incelemelerde bulundu. Tersane yetkililerinden çalışmalara ilişkin brifing alan Akar ve TSK komuta kademesi, TCG Anadolu inşasında görevli personelle bir araya geldi. "Büyük işler yaptığınıza burada bir kere daha tanık olduk" diyerek çalışanları tebrik eden Akar, son dönemde yerli ve milli savunma sanayiinde atılan önemli adımlara dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu konuda önemli mesafelerin kat edildiğini vurgulayan Akar, gelecek dönemde savunma sanayi alanında ülkenin birliği, beraberliği ve güvenliği için atılması gereken adımları atmaya devam edeceklerini bildirdi. Yerli ve milli savunma sanayinin çok ciddi sistemleri, alt sistemleri üretir hale geldiğini aktaran Bakan Akar, "Bu ülkemiz için büyük bir gurur ve onur kaynağıdır. İnşallah önümüzdeki dönemde bu çok daha ileri düzeylere gidecek" dedi.

Akar, savunma sanayiinde her türlü hafif silah, top, helikopter, gemi, İHA, SİHA, elektronik malzeme ihraç eder seviyeye gelindiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, teşvikiyle bu noktaya gelen savunma sanayide bundan sonra çok daha önemli işler ve çetin bir yol olduğunun farkındayız. Çalışarak bu güçlüklerin üstesinden geleceğimizden eminiz ve buna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör ve teröristle mücadelesini büyük bir fedakarlık ve kararlılıkla sürdürdüğünü dile getiren Bakan Akar, "Mehmetçik şanlı tarihine yaraşır şekilde büyük başarılar sağlamaktadır, ülkesine ve milletine olan borcunu ödemekte, yerine getirmektedir" diye konuştu.

Terörle mücadelenin yurt içi ve sınır ötesinde başarıyla devam ettiğini bildiren Akar, "Bu mücadelede bizim tek hedefimiz teröristler. İçeride ve dışarıda bazı fitne ve fesat yuvaları Türk Silahlı Kuvvetlerinin oradaki 'bazı etnik, dini gruplara karşı tavrı olduğu' yönünde fitne ve fesat yaymaya çalışıyorlar. Bunlar kesinlikle doğru değildir. Bunlar yalandır, gerçekleri yansıtmamaktadır. Yurt içinde ve sınır ötesinde bizim tek hedefimiz teröristlerdir" açıklamasında bulundu.

Akar, Mehmetçiğin teröre karşı büyük bir mücadele verdiğini belirterek, "Sadece 1 Ocak'tan bugüne kadar bin 107 terörist etkisiz hale getirildi. 23 Nisan'da başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarında ise toplam 124 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor. Oradaki bütün mağaralar, dereler, tepeler Mehmetçik tarafından tek tek kontrol edilmeye devam ediliyor" diye konuştu.

YPG ve PKK arasında fark olmadığını da dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Bu durum, örgütün sözde elebaşlarından Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiği son operasyonlarda bir kez daha görüldü. Daha dün YPG'nin başı olarak Suriye'de görev yaparken, bu terörist Mehmetçiğe nerede yakalandı? Irak'ın kuzeyinde, Gara'da yakalandı. Dolayısıyla bunların, YPG'nin, PKK'nın birbirinden farkı yok. Bunların farklı olduğunu, YPG'nin başka bir şey olduğunu söyleyenler aklımızla alay ediyorlar. Akıllarını başlarına toplasınlar. Bu kadar açık bir konunun tartışma konusu haline getirilmesi ahlaki değildir. Bu konuda bizim kararımız ortadadır. Bunu da herkesin görmesi lazım."