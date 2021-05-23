Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi gözaltına alındı
Türkiye'den kaçan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker gözaltına alındı. Atilla Peker'in Fethiye'de kiraladığı villada ruhsatsız silah ile yakalandığı açıklandı.
GÜNDEM AA
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Peker'in kardeşinin Kayaköy Mahallesi'ndeki kiraladığı villada kaldığını belirledi.
Atilla Peker (52) ile koruması olduğu belirtilen Yunus O, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Peker'in arabasında ve kaldığı villada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirildi.
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