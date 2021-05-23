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Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi gözaltına alındı

Türkiye'den kaçan organize suç örgütü elebaşı 'in kardeşi gözaltına alındı. Atilla Peker'in Fethiye'de kiraladığı villada ruhsatsız silah ile yakalandığı açıklandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi gözaltına alındı

Organize suç örgütü elebaşı 'in kardeşi ile koruması, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Peker'in kardeşinin Kayaköy Mahallesi'ndeki kiraladığı villada kaldığını belirledi.

Atilla Peker (52) ile koruması olduğu belirtilen Yunus O, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Peker'in arabasında ve kaldığı villada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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