Hastanenin yolu için para bulamayan CHP'li İBB'den yüzen kort!

Oraya para bulabiliyor ama hastanenin yolunu yapmaya para bulamıyor. Vatandaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Muhalefetin siyaset anlayışı bundan geçiyor. Onlar hastanenin yolunu yapmazlar ama Haliç'in üstünde eşiyle beraber tenis oynamak için kort inşa ederler.

Ben lütfen buradan tekrar söylemiş olayım. Bizim gayretimizi de görün. Muhalefetin siyaset ve hizmet anlayışını da lütfen görün diyorum"