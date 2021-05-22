Traktörün su tankerinden 18 kilo esrar çıktı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; Hatay'ın Suriye'ye sınır ilçesi Altınözü'nde 2'nci Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapacağı ihbar edilen şüpheliyi tespit edip, tarlada takibe aldı. Şüphelinin kullandığı traktör, tarladan çıkarken durduruldu. Traktörün arkasındaki su tankerinde yapılan incelemede gizli bir bölme saptandı. Bunun üzerine jandarmaya haber verildi. Gelen jandarma ekipleriyle birlikte yapılan incelemede gizli bölmede 9 paket halinde 18 kilo 228 gram toz esrar ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.