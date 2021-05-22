Traktörün su tankerinden 18 kilo esrar çıktı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Hatay'da bir traktördeki su tankerinde 96 paket halinde 18 kilo 228 gram toz esrar yakalandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada "Su tankerinde tespit edilen zula üzerine jandarma ekiplerine haber verilmiş, zulada yapılan incelemede toplamda 96 paket halinde toplam 18.228 kilogram toz esrar ele geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'ın Altınözü ilçesinde traktörün su tankerinde 96 paket halinde 18 kilo 228 gram toz esrar ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; Hatay'ın Suriye'ye sınır ilçesi Altınözü'nde 2'nci Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapacağı ihbar edilen şüpheliyi tespit edip, tarlada takibe aldı. Şüphelinin kullandığı traktör, tarladan çıkarken durduruldu. Traktörün arkasındaki su tankerinde yapılan incelemede gizli bir bölme saptandı. Bunun üzerine jandarmaya haber verildi. Gelen jandarma ekipleriyle birlikte yapılan incelemede gizli bölmede 9 paket halinde 18 kilo 228 gram toz esrar ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hatay/Altınözü'ndeki bir şahsın, uyuşturucu madde taşıyacağına ilişkin jandarma istihbaratı üzerine söz konusu şahıs tarlada izlemeye alınmış, tarladan çıkarken traktörün su tankerinde detaylı inceleme yapılmış ve bir zula tespit edilmiştir. Su tankerinde tespit edilen zula üzerine jandarma ekiplerine haber verilmiş, zulada yapılan incelemede toplamda 96 paket halinde toplam 18.228 kilogram toz esrar ele geçirilmiştir" denildi.
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