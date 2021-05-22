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Başkan Recep Tayyip Erdoğan direksiyon başına geçti! İşte Erdoğan'ın radyoda dinlediği o türkü...

İletişim Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Başkan 'ın makam aracıyla Hasdal'dan 'ne kadar yolculuğunu paylaştı. Erdoğan makam aracını sürerken yol kenarındaki vatandaşlara da el salladı. Yağmur altında yoluna devam eden Başkan Erdoğan "Çok bereketli bir rahmet yağıyor" ifadelerini kullanırken, radyoda ise 'na ait "Yol mu dayanır" türküsü çaldı.

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Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan direksiyon başına geçti! İşte Erdoğan'ın radyoda dinlediği o türkü...

İletişim Başkanı , videoyu "Gönül gönüle değince, omuz omuza verince, dönüp Hakk'a yürüyünce yol mu dayanır…" notu ile paylaştı.

Erdoğan'ın dün Hasdal'da yol açılışının ardından makam aracının koltuğuna geçmişti. Erdoğan, cuma namazını kıldığı 'ne kadar aracı kullandı. Erdoğan'ın yanında ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yer aldı.

Erdoğan makam aracını sürerken yol kenarındaki vatandaşlara da el salladı. Yağmur altında ilerleyen Erdoğan'ın "Çok bereketli bir rahmet yağıyor" dediği duyuluyor.

Başkan Erdoğan’ın makam aracından görüntüler! BAŞKAN ERDOĞAN'IN MAKAM ARACINDAN GÖRÜNTÜLER!

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