Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavi rehberinde değişiklik yaptı! 12 yaşa da Favipiravir verilebilecek
Sağlık Bakanlığı, ‘Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi Rehberi’nde değişiklik yaptı. Buna göre artık koronavirüs tedavisinde, aileden onam formu alınarak 12-15 yaş arası çocuklara da 5 gün süreyle Favipiravir ilacı verilebilecek.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavisi Rehberi'nde değişikliğe gitti.
12-15 YAŞ ARASINI DA KAPSAYACAK
Favipiravir daha önce 15 yaş ve üzeri Covid-19 hastası çocukların tedavisinde kullanılıyordu. Yapılan değişiklik sonrası favipiravirin kullanımı 12-15 yaş arasındaki çocukları da kapsar hale getirildi.
Buna göre 12-15 yaş arası Covid-19 hastası çocukların tedavisinde onam formu ile favipiravir kullanılabilecek. Bir başka değişiklik ise risk faktörü olan çocuklar bölümünde yapıldı.
Bu bölümde geçen ve risk faktörleri olarak belirtilen, altta yatan immün yetmezlik olması veya immünsüpresif ilaç alım öyküsü, kronik hastalıklar ifadesi, "Çocukluk çağında; serebral palsi, nörolojik gelişim sorunları, obezite, genetik sendromlar (trizomi 21), kardiopulmoner hastalık ve immünkompromize çocuklar ve ergenler" şeklinde değiştirildi.
21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 21 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.
17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
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