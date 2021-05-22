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Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavi rehberinde değişiklik yaptı! 12 yaşa da Favipiravir verilebilecek

, ‘Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi Rehberi’nde değişiklik yaptı. Buna göre artık koronavirüs tedavisinde, aileden onam formu alınarak 12-15 yaş arası çocuklara da 5 gün süreyle ilacı verilebilecek.

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Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
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Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavi rehberinde değişiklik yaptı! 12 yaşa da Favipiravir verilebilecek

, Kovid-19 Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavisi Rehberi'nde değişikliğe gitti.

12-15 YAŞ ARASINI DA KAPSAYACAK

daha önce 15 yaş ve üzeri hastası çocukların tedavisinde kullanılıyordu. Yapılan değişiklik sonrası favipiravirin kullanımı 12-15 yaş arasındaki çocukları da kapsar hale getirildi.

Buna göre 12-15 yaş arası Covid-19 hastası çocukların tedavisinde onam formu ile kullanılabilecek. Bir başka değişiklik ise risk faktörü olan çocuklar bölümünde yapıldı.

Bu bölümde geçen ve risk faktörleri olarak belirtilen, altta yatan immün yetmezlik olması veya ilaç alım öyküsü, kronik hastalıklar ifadesi, "Çocukluk çağında; serebral palsi, nörolojik gelişim sorunları, obezite, genetik sendromlar (trizomi 21), kardiopulmoner hastalık ve immünkompromize çocuklar ve ergenler" şeklinde değiştirildi.

21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 21 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

'de son 24 saatte 218 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1977 oldu, 8 bin 852 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 998 bin 639'a yükseldi.

19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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