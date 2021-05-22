Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavi rehberinde değişiklik yaptı! 12 yaşa da Favipiravir verilebilecek

Bu bölümde geçen ve risk faktörleri olarak belirtilen, altta yatan immün yetmezlik olması veya immünsüpresif ilaç alım öyküsü, kronik hastalıklar ifadesi, "Çocukluk çağında; serebral palsi, nörolojik gelişim sorunları, obezite, genetik sendromlar (trizomi 21), kardiopulmoner hastalık ve immünkompromize çocuklar ve ergenler" şeklinde değiştirildi.