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Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'da meydana gelen uçak kazası için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, 'da meydana gelen ve Komutanı Korgeneral 'nun da aralarında bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

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Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'da meydana gelen uçak kazası için taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Kaduna eyaletinde Nijerya Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın 21 Mayıs 2021 tarihinde hava muhalefeti nedeniyle düşmesi sonucu aralarında Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ibrahim Attahiru'nun da bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği, büyük üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Nijerya halkı ve hükümetinin üzüntüsünün paylaşıldığı belirtilirken hayatını kaybedenlerin ailelerine de başsağlığı mesajı iletildi.

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