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Son dakika: Rus Donanmasına ait mayın tarama gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

'na ait 601 borda numaralı 'Ivan Antonov' mayın tarama gemisi, 'ndan geçerek ’e doğru yol aldı.Boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle eşlik etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2021
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Son dakika: Rus Donanmasına ait mayın tarama gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması'na ait 601 borda numaralı 'Ivan Antonov' mayın tarama gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Marmara Denizi'nden saat 7.30 sularında İstanbul Boğazı'na giriş yapan mayın tarama gemisinin, geçişi esnasında mürettebatın nizami bir şekilde güvertede durduğu görüldü.

Rus mayın tarama gemisine, boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Geçişini yaklaşık 1 saatte tamamlayan Rus Donanmasına ait 601 borda numaralı "Ivan Antonov" Karadeniz'e doğru yol aldı.



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