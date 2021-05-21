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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 21 Mayıs Cuma Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı?

Son dakika haberi... 21 Mayıs 2021 Cuma günlük vaka ve vefat tablosunu yayınladı. covid19.saglik.gov.tr web adresinden açıklanan verilere göre bugün 'de kaç kişi koronavirüse yakalandı? ? ? İşte vakalardaki son durum...

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Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 21 Mayıs Cuma Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı?

covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin Kovid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 21 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı.

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1977 oldu, 8 bin 852 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 998 bin 639'a yükseldi.

21 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı 21 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ AÇIKLANDI

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