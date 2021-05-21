Son dakika: Sağlık Bakanlığı 21 Mayıs Cuma Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı?

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1977 oldu, 8 bin 852 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 998 bin 639'a yükseldi.