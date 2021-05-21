Son dakika: Sağlık Bakanlığı 21 Mayıs Cuma Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 21 Mayıs 2021 Cuma günlük vaka ve vefat tablosunu yayınladı. covid19.saglik.gov.tr web adresinden açıklanan verilere göre bugün Türkiye'de kaç kişi koronavirüse yakalandı? Koronavirüste toplam vaka sayısı kaç oldu? Vakalarda düşüş devam ediyor mu? İşte vakalardaki son durum...
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin Kovid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 21 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı.
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1977 oldu, 8 bin 852 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 998 bin 639'a yükseldi.
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