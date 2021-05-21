Sağlık Bakanlığı 21 Mayıs koronavirüs tablosunu paylaştı |Video

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 21 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 846'sı semptomatik olmak üzere 9 bin 528 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 169 bin 951'e yükseldi. Vefat sayısı 214 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 8 bin 852 oldu.

SON DAKİKA | Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1977 oldu, 8 bin 852 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 998 bin 639'a yükseldi. Vaka sayısı 2 gündür 10 binin altında...