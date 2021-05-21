Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü mesajı: Büyük acıları yüreğimde hissediyorum
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Çerkes kardeşlerimizin anavatanlarından sürgün edilişlerinin 157. yılında, yaşanan büyük acıları yüreğimde hissediyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkeslerin anavatanlarından sürgün edilişlerinin 157. yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çerkes kardeşlerimizin anavatanlarından sürgün edilişlerinin 157. yılında, yaşanan büyük acıları yüreğimde hissediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
Çerkes kardeşlerimizin anavatanlarından sürgün edilişlerinin 157. yılında, yaşanan büyük acıları yüreğimde hissediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. pic.twitter.com/F7uFlrUYs4— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 21, 2021