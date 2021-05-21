Son dakika: Başkan Erdoğan Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Dönem Başkanı İtalya ve Avrupa Birliği'nin (AB) ortaklaşa ev sahipliğinde Roma'da düzenlenen Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Erdoğan, devlet ve hükümet başkanları ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ve katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasına, G-20 Dönem Başkanı İtalya'ya ve Avrupa Birliği Komisyonu'na bu toplantıyı düzenledikleri için teşekkür etti.

Zirvenin başarılı geçmesini, Türkiye ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, bugün kabul edecekleri Roma Bildirgesi'nin hazırlanmasına katkı veren, destek olan herkese de şükranlarını iletti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, dünyada en büyük mutluluğun sağlık olduğunu bir kez daha hatırlattığını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye olarak, bu anlayışla salgının ilk günlerinden itibaren elimizdeki imkanları vatandaşlarımızla beraber dost ve kardeş ülkeler için de seferber ettik. Temel sağlık ekipmanları ve araçlarının hızlı bir şekilde geliştirilmesi, üretilmesi ve dağıtılmasını sağladık." diye konuştu.