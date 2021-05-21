Son dakika: Başkan Erdoğan Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Yerli aşı hakkında müjdeli haberi veren Başkan Erdoğan, BM'ye aşı pasaportu tepkisinde bulundu. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Aşılanmış ve aşılanmamış olanlar arasında yeni duvarlar örülmesine yol açılmamalıdır." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Dönem Başkanı İtalya ve Avrupa Birliği'nin (AB) ortaklaşa ev sahipliğinde Roma'da düzenlenen Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.
Erdoğan, devlet ve hükümet başkanları ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ve katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasına, G-20 Dönem Başkanı İtalya'ya ve Avrupa Birliği Komisyonu'na bu toplantıyı düzenledikleri için teşekkür etti.
Zirvenin başarılı geçmesini, Türkiye ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, bugün kabul edecekleri Roma Bildirgesi'nin hazırlanmasına katkı veren, destek olan herkese de şükranlarını iletti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, dünyada en büyük mutluluğun sağlık olduğunu bir kez daha hatırlattığını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye olarak, bu anlayışla salgının ilk günlerinden itibaren elimizdeki imkanları vatandaşlarımızla beraber dost ve kardeş ülkeler için de seferber ettik. Temel sağlık ekipmanları ve araçlarının hızlı bir şekilde geliştirilmesi, üretilmesi ve dağıtılmasını sağladık." diye konuştu.
TÜRKİYE AŞILAMADA HANGİ SEVİYEDE?
"158 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yerli solunum cihazları da dahil, muhtelif kalemde tıbbi cihaz ve ekipmanı gönderdik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Gelişmekte olan bazı ülkelerin üretim kapasitelerini güçlendirmek için kişisel koruyucu malzeme üretilmesine yönelik eğitim programları düzenledik. Dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına özel önem verdik. Ülkemizde misafir ettiğimiz 4 milyon sığınmacının sağlık hizmetlerine erişimini kesintisiz sürdürdük. Bugün itibarıyla 12 milyonu ikinci doz olmak üzere, toplam 27 milyondan fazla aşılama gerçekleştirdik. Yerli aşı üretim çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Öte yandan aşıya erişim konusunda küresel ölçekte ciddi adaletsizlikler yaşandığını görüyoruz. Dünya genelinde şimdiye kadar tatbik edilen aşıların yüzde 80'i, yüksek veya üst orta gelirli ülkelerce kullanıldı. Gelişmiş ülkelerde nüfusun çoğunluğu en az bir doz aşılanmışken, Sahra Altı Afrika'da bu oran yüzde 1'i dahi bulmadı. Benzer vahim tablolar dünyanın 100'e yakın ülkesinde de yaşanıyor."
FLAŞ YERLİ AŞI MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak, bugüne kadar elimizdeki aşıları diğer ülkelerle paylaşmaya gayret ettik. Yerli aşımızı, hazır olur olmaz, vatandaşlarımızla beraber inşallah tüm insanlığın istifadesine sunacağız. Çok-taraflı finansal kuruluşların ve girişimlerin aşıya adil erişim konusundaki çabalarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
AŞI PASAPORTU TEPKİSİ
Salgınlara karşı alınacak kontrol tedbirlerinin koordineli ve orantılı olması gerektiğini de vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sağlık ve ekonomi arasındaki hassas dengeyi gözetmeli ve Dünya Sağlık Örgütünün merkezi konumunu pekiştirmelidir. Bu bağlamda, aşılanmış ve aşılanmamış olanlar arasında yeni duvarlar örülmesine ve yeni tür bir ayrımcılığa yol açılmamalıdır. Dünya Sağlık Örgütüne üye herhangi bir ülkenin, bu örgütün onayladığı bir aşıyı kabul etmemesinin izahı yoktur. Uluslararası seyahatler ve turizmin önü gerekli sağlık ve hijyen şartları sağlanarak açılmalıdır. Küresel sağlık sisteminin güçlendirilmesinin yolu, Dünya Sağlık Örgütünün merkezi rolünün tahkim edilmesinden geçiyor. Bu amaçla yürütülen reform sürecine biz de destek veriyoruz."
Erdoğan, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek için hızlı tespit, erken uyarı ve yakın bilgi paylaşımının da önemli olduğuna işaret ederek, salgının Türkiye'de henüz vaka görülmeden yakın takip altına alındığını ve Bilim Kurulunun ilk vakanın tespitinden yaklaşık iki ay önce faaliyete geçtiğini vurguladı.
ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Milli operasyon merkezlerimiz arasında bir koordinasyon mekanizması tesis edilmesi, tahliyeler ve acil tıbbi ihtiyaçlar gibi çalışmaların eşgüdümü bakımından faydalı olacaktır. G20 ülkeleri arasında 'İyi Uygulamalar Veri Bankası' kurulması, gelecekteki krizlere karşı önlem alınmasını kolaylaştıracaktır. G20 platformu olarak hayata geçirdiğimiz borç ödemelerinin ertelenmesi girişimi de salgının küresel bir borç krizine dönüşmesine mani olmuştur."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 1,5 yılda yaşananların uluslararası sistemde görülen aksaklıkları gidermek ve daha adil bir düzen inşa etmek bakımından çok güçlü bir ders verdiğinin altını çizerek, "Sağlık bir ayrıcalık değil, herkes için bir haktır. Evlatlarımıza daha adil, daha yaşanabilir, daha müreffeh bir dünya bırakmak, hepimizin ortak görevidir. Türkiye olarak böyle bir dünyanın tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.
Erdoğan, zirvenin başarılı geçmesini dileyerek katılımcıları selamladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AVM'ler hafta sonu açık mı? Alışveriş merkezleri cumartesi ve pazar günleri açık mı, kapalı mı? 22, 23 Mayıs'ta...
- Hafta sonu seyahat yasağı var mı? 22-23 Mayıs şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Özel araç, toplu taşıma...
- Hafta sonu marketler açık mı? 22-23 Mayıs Cumartesi-Pazar A101, ŞOK, BİM, Migros saat kaçta açılacak, kapanacak?
- LGS için flaş gelişme! 2021 LGS iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavı ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...
- %7,66! Emeklilerin yeni maaşı şekilleniyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç lira olacak?
- Sınav takvimi son dakika: Sınavlar ne zaman yapılacak? 2. dönem ilkokul, ortaokul, lise sınavları yüz yüze mi?
- Genelge yayımlandı! Hafta sonu yasakları devam ediyor mu? Cumartesi pazar kesintisiz sokağa çıkma yasağı var mı?
- Bu yıl sınıfta kalma var mı, kalktı mı? 2021 MEB sınıf geçme nasıl olacak? ilkokul, ortaokul, lise...
- Bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı? 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Son gelişmeler...
- DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 DGS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM duyurdu!
- BİM 21 Mayıs Cuma aktüel kataloğu! Elektrikli scooter, bisiklet, tablet, masa sandalye seti dikkat çekiyor!
- En yeni Cuma mesajları 2021! Güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar