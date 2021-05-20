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Sızma girişimindeki teröristler etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlere geçit vermedi. tarafından yapılan açıklamada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 20.05.2021
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Sızma girişimindeki teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin havan, havan mevzi ve barınağı da imha edildi."

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