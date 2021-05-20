Akrabalarından bile kaçan FETÖ'cüler yakalandı

100 BİN TL, 7 BİN DOLAR, 4 BİN EURO ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda sahte kimlik, 100 bin TL, 7 bin dolar ve 4 bin euro para, dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülüdü.