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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

 Boğazı'ndan geçen, 'na ait 'Vasily Bykov' isimli savaş gemisi, 'e doğru yol aldı. Boğaz geçişi sırasında gemiye, güvenlik gerekçesiyle botuyla eşlik edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.05.2021
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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

'nden saat 07.15'te Boğazı'na giriş yapan, 'na ait, 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan 'nu dönükten sonra saat 08.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile önünden geçen savaş gemisi, 'e inmek üzere 'ne doğru yol aldı.

Boğaz geçişi sırasında gemiye, güvenlik gerekçesiyle botuyla eşlik edildi.


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Savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
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