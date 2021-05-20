Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul'a yağmur yağacak mı?

Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumu tahminlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Şen açıklamasında şu ifadelere yer verdi;



"Gök gürültülü sağanak yağış demek içerisinde yıldırım, şimşek ve dolu ihtiva edendir esasında. Ama bazı zamanlarda dolu oluşumu yetersiz kaldığı için sadece yıldırım, gök gürültüsü olabiliyor veya sağanak yağış olabiliyor. Dolayısıyla bunlar hepsi olasıdır.