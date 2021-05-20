Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul'a yağmur yağacak mı?
İstanbul sağanak yağmurun ardından yeniden güneşli havanın etkisi altına girerken flaş bir gelişme yaşandı. Milyonlarca İstanbullu sıcak havanın keyfini çıkartırken Meteoroloji'den açıklama geldi. Yurdun büyük bir bölümünde kuvvetli yağışların görüleceğini belirten Meteoroloji, İstanbul hakkında da uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son günlerdeki kuvvetli yağış uyarılarına bir yenisini daha ekledi.
Yurdun büyük bir bölümünün sağanak altında kalacağını açıklayan Meteoroloji, hava durumu tahmini açıkladı.
METEOROLOJİ'NİN HAVA DURUMU RAPOLARI
Meteoroloji'de yer alan 5 günlük hava durumu raporuna göre; Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Ege kıyıları bugün rüzgarlı bir havanın etkisi altında olacak Doğu bölgelerinde ise güneş yüzünü gösterecek.
Cuma günü ise yurdun batısı kuvvetli yağışların etkisi altına giriyor. Marmara Bölgesi yağışın etkisi altında olacak. İstanbul, Ankara, Eskişehir, Tekirdağ, Edirne Gökgürültülü Sağanak Yağışlı havaya teslim olacak.
Yağışlar cumartesi günü yurdun geneline yayılacak. Karadeniz bölgesi de yağışların etkisi altına girecek. Marmara'nın batısında ise yağmur yavaş yavaş etkisini kaybediyor.
Pazar günü yağış yönünü doğuya çeviriyor. Doğu ve iç Anadolu'da yağışlar etkisini göstermeyi sürdürecek.
Pazartesi günü ise Doğu Karadeniz bölgesi dışında yağış beklenmiyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, batı ve iç kesimlerde Cuma günü ve hafta sonu yağışlar ile beraber mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor." açıklaması yer aldı.
UZMAN İSİMDEN FLAŞ UYARI
Türkiye'de yaz ayına sayılı günler kala hava sıcaklıkları mevsim normallerinde ısınmaya başladı. Türkiye genelinde güneş yüzünü gösterirken Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı geldi. Buna göre önümüzdeki günlerde sıcaklıklar azalacak, yağış etkisini gösterecek.
Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumu tahminlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Şen açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Gök gürültülü sağanak yağış demek içerisinde yıldırım, şimşek ve dolu ihtiva edendir esasında. Ama bazı zamanlarda dolu oluşumu yetersiz kaldığı için sadece yıldırım, gök gürültüsü olabiliyor veya sağanak yağış olabiliyor. Dolayısıyla bunlar hepsi olasıdır.
Bugün batı bölgelerimizde ve iç kesimlerde kuvvetli lodos var. Lodos belki Marmara'da 5 kuvvetine kadar çıkacak ve ulaşımda belki etkili olabilir Yenikapı İskelesi'nde. Onun haricinde bugün hava sıcak. Türkiye'de hava sıcak esasında.
"HER ZAMAN İÇİN TEHLİKELİDİR"
Akşam saatlerinde Edirne, Kırklareli, Balıkesir'in Çanakkale'nin batısında daha geç saatlerde yağış başlayabilir. Ama yarın sıcaklık aniden düşüyor. Bu sıcaklık düşüşleri her zaman için tehlikelidir. Atmosferde karışımları meydana getirir. Bu karışımlar da bu gök gürültülü bulutları oluşturur.
Dolayısıyla Marmara'nın hemen hemen tamamında, Batı Karadeniz'de, Ege'nin kuzeyinde bu yağışları göreceğiz. Özellikle Marmara'nın güneyi İstanbul'da dahil esasında buna Balıkesir, Bursa, Çanakkale bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış dolu ihtimali de var. Dolu tahmini tabi çok önceden yapılamıyor.
Ancak 1-2 saat önceden yapılabiliyor. Onun için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlarını takip etmekte fayda var.
CUMARTESİ GÜNÜ TRAKYA'DAN AYRILIYOR
Ama cumartesi günü Trakya'dan ayrılıyor. Marmara'da yine var. Marmara'nın güneyi ve doğusunda yine olacak. Bu kez İç Anadolu'yu Karadeniz iç kesimlerini Karadeniz Bölgesini de kapsayacak cumartesi günü. Pazar günü ise doğuya kayacak. Tabi doğuya kayana kadar enerjisini biraz yitirecek.
Ama ilk gün... Yarın akşama doğru ve cumartesi günü sabahtan ilk saatlerde Marmara Bölgesi'nde İç Ege'de Ege'nin kuzeyinde İç Anadolu'nun kuzey bölgesinde gök gürültülü, şimşekli, yıldırımlı, dolulu yağışlar mümkündür. Sıcaklıklar 5-6 dereceyle 8 dereceye kadar düşecek. Ve pazartesi gününden itibaren tekrar toparlanacak. Ve eski yaz değerlerine yakın varacaktır. "
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