19 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika: Kaçak FETÖ'cüler İpsala'da yakalandı

, yasa dışı yollardan 'a geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubunun 'nin ilçesinde hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 19.05.2021
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Son dakika: Kaçak FETÖ'cüler İpsala'da yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs Edirne'nin İpsala ilçesindeki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahısların FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlendi" denildi.

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