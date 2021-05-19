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Son dakika: İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon!

Son dakika haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından terör örgütü TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist) örgütüne yönelik 8 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.05.2021
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Son dakika: İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından terör örgütü TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist) örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Bahçelievler, Pendik ve Maltepe ilçelerinin aralarında bulunduğu 8 ayrı adrese baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler didik didik arandı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin adreslerdeki çalışmaları sürüyor.

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