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Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre... 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 6 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
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Adana'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen 6 kişiyi tespit etti. Savcılığın gözaltı kararı sonrası polis, şüphelilerinin evlerine şafak vakti operasyon düzenledi.

timlerinin kapılarını koç başlarıyla kapıları kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana'da DEAŞ operasyonu ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU

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