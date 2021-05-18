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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika 19 Mayıs açıklaması! "İnanıyorum ki gençlerimiz devraldıkları bayrağı ileri taşıyacak"

Başkan Erdoğan 'a yönelik yaptığı açıklamasında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin bir mesaj yayınladı. Başkan "İnanıyorum ki gençlerimiz devraldıkları bayrağı ileri taşıyacak" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika 19 Mayıs açıklaması! İnanıyorum ki gençlerimiz devraldıkları bayrağı ileri taşıyacak

Başkan , Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, "19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal'in Türk milletinin bağımsızlık inancından aldığı güçle Milli Mücadeleyi başlattığı tarihi bir gündür" dedi.

TARİHİ BİR GÜNDÜR

Başkan Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Aziz Milletim, büyük ve güçlü Türkiye'nin teminatı kıymetli gençler. 19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal'in Türk milletinin bağımsızlık inancından aldığı güçle Milli Mücadeleyi başlattığı tarihi bir gündür. Emperyalist, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı verdiğimiz mücadelede, milletimiz sarsılmaz bir kararlılıkla birlik ve beraberlik içinde yeniden ayağa kalkmak için öne atılmıştır."

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

"Türk milleti, İstiklal Mücadelesi boyunca hiçbir millete nasip olmayan azim ve cesaretle göğsünü düşmana siper ederek vatanını, bayrağını savunmuş ve destansı bir zafer elde etmiştir. Gençlerimiz de Milli Mücadeleden bugüne her dönemde gösterdikleri kahramanlık ve gayretle ülkemizin ümidi olduklarını ortaya koymuşlardır. Bugün biz de insanı merkezine koyan ilim ve irfan medeniyetimizden aldığımız güç ve gençlerimizin verdiği enerji ile şanlı zaferlerimizi taçlandırmak, ülkemizi 2023 ve gelecek hedeflerine eriştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnanıyorum ki gençlerimiz vizyon, hedef ve değerlerimize sahip çıkarak devraldıkları bayrağı çok daha ileri noktalara taşıyacak, ulusal ve uluslararası alanlardaki başarılarıyla ülkemizi güçlü şekilde temsil etmeyi sürdüreceklerdir."

GENÇLERİMİZİN BAŞARILARIYLA GURUR DUYUYOR VE ONLARA GÜVENİYORUZ

"Bütün alanlarda kendi stratejisini milli ve yerli imkanlarıyla sahada ve masada uygulayan, hedeflerine emin adımlarla ilerleyen bir ülke olarak gençlerimizin bu süreçteki katkıları ve başarılarıyla gurur duyuyor, onlara her daim güveniyoruz."

FIRSAT SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

"Gençlerimizin onlar için inşa ettiğimiz aydınlık Türkiye'de eğitimden istihdama, sanattan spora, bütün alanlarda sunduğumuz imkanları, verdiğimiz destekleri en iyi şekilde değerlendirmelerini bekliyoruz. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam edeceğiz. Bütün gençlerimizin sadece kendi milletimiz için değil dünyanın dört bir yanındaki mazlumların ülkemize duyduğu güven ve beslediği umudun sorumluluğuyla gayret göstereceklerine inanıyorum."

SAYGIYLA ANIYORUM

"Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tekrar kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum."

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