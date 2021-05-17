Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 1 Ocak'tan bugüne kadar 1070 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar, (Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları) Şu ana kadar 113 terörist etkisiz hale getirildi, 107 mağara ve sığınak tahrip edildi." dedi.

İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"1 Ocak'tan bugüne kadar 1070 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.

HUDUTLARIMIZDA 58 BİN 690 KİŞİ YAKALANDI

Hudut kartallarımız görevlerini kahramanca yerine getirmeye devam ediyor. 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızda toplam 58 bin 690 kişi yakalandı.

131 bin 284 kişinin hudutlarımızdan geçmesi engellendi. Bunlarla birlikte 55'i PKK/YPG, 43'ü FETÖ üyesi olmak üzere 122 terörist yakalandı."