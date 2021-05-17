Son dakika: Eren-13 operasyonlarında 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, sayının 10'a yükseldiğini açıkladı." ifadelerine yer verdi.
GÜNDEM AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, sayının 10'a yükseldiğini açıkladı." ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Siirt'te 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Bakan Soylu, "Eren-13 Operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 terörist daha etkisiz. Eren Operasyonlarında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi" dedi.