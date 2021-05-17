19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Çarşamba tam gün sokağa çıkma yasağı var mı? Kamuda mesai olacak mı?
19 Mayıs resmi tatil mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında hafta içi belirli saatlerde, hafta sonları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde devam ediyor. 19 Mayıs'ın çarşamba gününe denk gelmesi sebebiyle 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Öte yandan kamuda ve özel sektörde çalışanlar resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Çarşamba tam gün sokağa çıkma yasağı var mı? Kamuda mesai olacak mı? İşte haberin detayları...
19 Mayıs resmi tatil mi? Bağımsız ve müreffeh yarınlara yürüyüşün başlangıcı olan 19 Mayıs'ın 102. yıl dönümü! 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan, Amasya, Erzurum ve Sivas'tan tüm yurda yayılan Milli Mücadele'nin 102. yıl dönümü, koronavirüs salgını gölgesinde kutlanacak. 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı konusunda araştırmalar devam ediyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Çarşamba tam gün sokağa çıkma yasağı var mı? Kamuda mesai olacak mı? İşte cevaplar...
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. 19 Mayıs bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.
19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı saat 21.00'da başlayacak ve perşembe saat 05.00'te sona erecek. Ancak 19 Mayıs'ta tam gün sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından belli olacak.
BANDIRMA VAPURU, 19 MAYIS'TAN İTİBAREN SANAL OLARAK DA GEZİLEBİLECEK
Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve 18 silah arkadaşını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a getiren Bandırma Vapuru'nun birebir replikasının 2001 yılında yapıldığı hatırlatıldı.
Replikanın 18 Mayıs 2003 yılında müze olarak hizmete girdiği belirtilen açıklamada, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Bandırma Vapuru'nun artık sanal olarak da gezilebileceği vurgulandı.
Sabancı Vakfı tarafından sanal ortama taşınan Bandırma Vapuru Müzesi'nin "www.samsun.bel.tr" adresi ve "www.sabancivakfi.org" adreslerinden 19 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00'dan itibaren gezilebileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bandırma Gemi-Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nde, Atatürk'ün doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul ettiğine dair belgenin sureti bulunuyor. Lozan Barış Antlaşması'nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı ise müzenin en önemli tarihi belgelerinden birini oluşturuyor. Görev talimatnamesi, İngiliz Vizesi, Karargah Heyetini içeren belgeler üzerinden tarihsel bir yolculuğun gerçekleştirildiği müzede ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a vardığını bildiren telgrafı ve Havza, Amasya, Erzurum yolculuklarına dair önemli vesikalar sergileniyor."
Sergi salonunda ayrıca Atatürk'e ait orijinal Belçika yapımı Nagant marka beylik tabanca, Dolmabahçe Sarayı'nda ve Savarona Yatı'nda giymiş olduğu kıyafetlerin replikalarının da yer aldığı aktarılan açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının Samsun basınına yansımaları, Samsun'da gerçekleştirilen yas törenleri, Atatürk'ün vefat raporu, vasiyetnamesi ve vasiyetnamenin noter onayının Cumhuriyet arşivinden alınan suretlerinin de sergilendiği müzede, Ulu Önderin yaşamı boyunca kaleme aldığı 14 kitaptan örneklerin de bulunduğu belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bandırma Vapuru Sanal Müzeyi" tüm dünyayla buluşturmaktan onur duyduklarını bildirdi.
Demir, Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı ile tarihi değiştiren olayların başladığını hatırlatarak, "Bandırma Vapuru bundan 102 yıl önce İstanbul'dan Samsun'a getirdiği misafirleri ile bir ülkenin tarihini değiştirmiştir. Bu anlamda önemi büyüktür. Bu proje dolayısı ile Güneşin Doğduğu Şehri sanal ortam kanalıyla tüm dünyayla buluşturmaktan onur duyuyoruz." ifadesini kullandı.
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