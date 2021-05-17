19 Mayıs resmi tatil mi? Bağımsız ve müreffeh yarınlara yürüyüşün başlangıcı olan 19 Mayıs'ın 102. yıl dönümü! 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan, Amasya, Erzurum ve Sivas'tan tüm yurda yayılan Milli Mücadele'nin 102. yıl dönümü, koronavirüs salgını gölgesinde kutlanacak. 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı konusunda araştırmalar devam ediyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Çarşamba tam gün sokağa çıkma yasağı var mı? Kamuda mesai olacak mı? İşte cevaplar...

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. 19 Mayıs bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.

19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı saat 21.00'da başlayacak ve perşembe saat 05.00'te sona erecek. Ancak 19 Mayıs'ta tam gün sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından belli olacak.