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Erciyes Üniversitesi'nce geliştirilen yerli aşının Faz-3 aşamasında 'plasebo' yerine 'Sinovac' kullanılacak

'nce () koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşının FAZ-3 çalışmasında 'plasebo' yerine '' kullanılacak. Böylece yerli aşının etkinliğinin yanında Çin aşısına göre de koruyuculuğu karşılaştırılmış olacak.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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Erciyes Üniversitesi'nce geliştirilen yerli aşının Faz-3 aşamasında 'plasebo' yerine 'Sinovac' kullanılacak

bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve ile Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı.

İnaktif aşının şubat ayında başlayan Faz-2 çalışması ise 9 Nisan'da tamamlandı.

250 gönüllü üzerinde yapılan Faz-2'nin raporlama çalışmasında ise son aşamaya gelindi. Bu ay sonunda yerli aşının Faz-3 çalışmasının başlaması planlanıyor.



SİNOVAC KULLANILACAK

Yerli aşının Faz-3 aşamasında gönüllülerin bir kısmına plosebo yerine Türkiye'de yaygın kullanımda olan Çin'in kullanılacak. Çalışmada gönüllü olacak benzer gruptaki kişilerin bir kısmına yerli aşı bir kısmına ise aşısı uygulanacak.

Böylece yerli aşının etkinliğinin yanında aynı şekilde inaktif olan Sinovac aşısına karşı da koruyuculuğu karşılaştırılmış olacak. Aynı zamanda Faz-3 aşamasında gönüllü olan herkesin aşılanması da sağlanacak.



'KABUL EDİLEBİLİR BİR YÖNTEM'

Başkanı Prof. Dr. , Sağlık Bakanlığı'nın bu kararını değerlendirdi.

Yapılan bu çalışmanın normal bir şey olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ceyhan, "Biz neticede Sinovac benzeri bir inaktif aşı yapıyoruz. Başka bir inaktif aşı ile karşılaştırmak kabul edilebilir bir yöntem. Hatta elinizde aşı var ise bir gruba da Biontech aşısı verebilirsiniz. Faz-3 çalışmalarında on binlerce vaka kullanmak zorundasınız, her gruba 30-40 bin aşı uygulamanız lazım. Vaka sayısının azalması güvenilirliğini azaltır" diye konuştu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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