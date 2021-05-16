Yeni roketler İHA'lara da entegre edilecek! Dışa bağımlılık yok
Yerli ve milli üretimleriyle Mehmetçik'in gücüne güç katan savunma sanayiden yeni bir başarı daha geldi. Mini İHA'lara da entegre edilecek olan roketler tanıtıldı. 40 milimetre çapındaki mini roketlerin küçük yapılar gibi sabit hedeflerin vurulması ve imha edilmesi hedefleniyor.
Türk savunma sanayi mini ve mikro İHA ve İKA için 40 milimetre çapında mini roket geliştirdi. Mini roket 2 kilometre azami menzile ulaşıyor, 100-500 metre etkili menzil aralığıyla görev yapıyor. Öğrenebilen akıllı tapaya sahip roketin antipersonel harp başlığı 12 metre yarıçapta etkinlik gösteriyor. Roketin İHA'lara ve İKA'lara monte edilerek zırhsız ve hafif zırhlı araçlar, binalar, küçük yapılar gibi sabit hedeflerin vurulması ve imha edilmesi hedefleniyor.
Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen çalışmalarla mini ve mikro insansız hava araçları (İHA) ile insansız kara araçlarında (İKA) kullanılabilecek yerli ve milli, dışa bağımlılığı olmayan mini roket geliştirildi.
Troy Teknoloji Savunma, Ar-Ge çalışmaları kapsamında askeri sınıf yüksek inflaklı patlayıcılar, bu patlayıcılarla yüksek etkinlik sağlayabilen harp başlıkları, mini roketler, drone ve insansız kara araçlarının silahlandırılması, yüksek teknolojili savunma sistemlerinin geliştirme ve tasarımı konularında hizmet vermek amacıyla 2004 yılında Ankara'da kuruldu.
Döner veya sabit kanatlı, alçak irtifa, mini veya mikro İHA'ların taşıyabileceği yük limitleri içerisinde kalan mini roket, çok amaçlı kullanım için uygun altyapıya sahip bulunuyor. Yerli olarak üretilen, ihtiyaca göre geliştirilebilen sistemin, iç güvenlik ve sınır ötesi harekatları ile meskun mahal operasyonlarında kullanımının faydalı olacağı değerlendiriliyor.
MİNİ İHA'YA 6 TANE ENTEGRE EDİLEBİLİYOR
Uzunluğu 170 milimetre olan mini roket, 550 milimetrelik atıcı tüpten fırlatılıyor. Roketin ağırlığı tek kullanımlık atıcı tüp ile 500 grama karşılık geliyor. Bir mini İHA'ya 6 adete kadar roket entegre edilebiliyor.
Mini roket 2 kilometre azami menzile ulaşıyor, 100-500 metre etkili menzil aralığıyla görev yapıyor. Öğrenebilen akıllı tapaya sahip antipersonel harp başlığı 12 metre yarıçapta etkinlik gösteriyor. Zırh delici harp başlığı penetrasyon kabiliyeti STANAG 4569 Level 2 seviyesine karşılık geliyor.
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