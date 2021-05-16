Yeni roketler İHA'lara da entegre edilecek! Dışa bağımlılık yok

Türk savunma sanayi mini ve mikro İHA ve İKA için 40 milimetre çapında mini roket geliştirdi. Mini roket 2 kilometre azami menzile ulaşıyor, 100-500 metre etkili menzil aralığıyla görev yapıyor. Öğrenebilen akıllı tapaya sahip roketin antipersonel harp başlığı 12 metre yarıçapta etkinlik gösteriyor. Roketin İHA'lara ve İKA'lara monte edilerek zırhsız ve hafif zırhlı araçlar, binalar, küçük yapılar gibi sabit hedeflerin vurulması ve imha edilmesi hedefleniyor.