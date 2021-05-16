Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 65 yaş ve üzeri için kısıtlama açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşı uygulaması hakkında, 'Hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek, hafta sonlarında ise sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.' dedi.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen❗️



Halen AŞI OLMAYAN 6️⃣5️⃣ yaş ve üzeri büyüklerimiz ise



⏰Hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek,



⏰ Hafta sonlarında ise sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.



👉🏻👉🏻 https://t.co/aSLvNjZk69 pic.twitter.com/UtnxOuMOl9 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 16, 2021

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