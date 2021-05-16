16 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 65 yaş ve üzeri için kısıtlama açıklaması

Son dakika haberine göre; tam kapanma yasaklarının sona ermesine 1 gün kala normalleşme genelgesi yayımladı. Kademeli normalleşme takviminde gözler 65 yaş ve üstü vatandaşlar için alınan kararlara çevrilirken, Valisi 'dan önemli açıklama geldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.05.2021
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Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 65 yaş ve üzeri için kısıtlama açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşı uygulaması hakkında, 'Hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek, hafta sonlarında ise sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.' dedi.

Ayrıntılar geliyor...

65 yaş ve üstüne yasak var mı? 65 YAŞ VE ÜSTÜNE YASAK VAR MI?
İşte normalleşme takvimi İŞTE NORMALLEŞME TAKVİMİ

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