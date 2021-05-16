Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 65 yaş ve üzeri için kısıtlama açıklaması
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı tam kapanma yasaklarının sona ermesine 1 gün kala normalleşme genelgesi yayımladı. Kademeli normalleşme takviminde gözler 65 yaş ve üstü vatandaşlar için alınan kararlara çevrilirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan önemli açıklama geldi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşı uygulaması hakkında, 'Hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek, hafta sonlarında ise sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.' dedi.
Aşı hakkı bulunmasına rağmen❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 16, 2021
Halen AŞI OLMAYAN 6️⃣5️⃣ yaş ve üzeri büyüklerimiz ise
⏰Hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek,
⏰ Hafta sonlarında ise sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.
👉🏻👉🏻 https://t.co/aSLvNjZk69 pic.twitter.com/UtnxOuMOl9
Ayrıntılar geliyor...