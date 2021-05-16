16 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika: SİHA'lardan kaçış yok! 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Bakanlığından yapılan açıklamada " Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 16.05.2021
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Son dakika: SİHA'lardan kaçış yok! 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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