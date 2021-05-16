Son dakika: SİHA'lardan kaçış yok! 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Teröristler için SİHA'larımızdan kaçış yok!



Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek. pic.twitter.com/pWXbTnrF3m — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 16, 2021