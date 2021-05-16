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Son dakika: Kafe, restoran ve lokantalar açıldı mı? Yeme içme yerleri ne zaman açılacak?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.05.2021
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Son dakika: Kafe, restoran ve lokantalar açıldı mı? Yeme içme yerleri ne zaman açılacak?

tam kapanma yasaklarının sona ermesine 1 gün kala normalleşme genelgesi yayımladı. Bu genelgenin ardından ", ve lokantalar açıldı mı? Yeme içme yerleri ne zaman açılacak?" sorularına cevap aranmaya başlandı.

Yeme-içme yerleri (restoran, , kafeterya, pastane gibi);

- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, - Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

3.2-.- arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, salonları,


- , yüzme havuzu, spor salonları,
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi! İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KADEMELİ NORMALLEŞME GENELGESİ!

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