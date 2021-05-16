Satışı yasak ürünlerle ilgili flaş gelişme! AVM, düğün salonları, pazar yerleri, berber ve kuaförler açılacak mı?

SATIŞI YASAK ÜRÜNLERLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılacak.