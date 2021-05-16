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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: BM'nin iki devletli çözüm çağrısı yeterli değil

Başkanı , "BM'nin ve 'e yönelik iki devletli çözüm çağrısı olumlu olsa da yeterli bir adım değil" dedi.

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Giriş Tarihi: 16.05.2021 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: BM'nin iki devletli çözüm çağrısı yeterli değil

Meclis Başkanı Şentop, İsrail ile Filistin arasında yaşanan olaylara ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "BM'nin İsrail ve Filistin'e yönelik çatışmalara son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı olumlu olsa da yeterli bir adım değil. BM, İsrail'in sivil katliamlarını, devlet terörünü ve işlediği insanlık suçlarını âcilen gündemine almalıdır" dedi.

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