Tam kapanma uzatılacak mı? Hafta sonu kısıtlamaları kalkacak mı? Kafe ve restoranlar açılacak mı?
Haftalardır ülke genelinde uygulanan "tam kapanma" uygulaması 17 Mayıs Pazartesi günü itibariyle sona erecek. Peki pazartesi günü başlayacak yeni normalleşme döneminde neler olacak? Tam kapanma 19 Mayıs'a kadar uzatılacak mı? Hafta sonu kısıtlamaları kaldırılacak mı? Kafe ve restoronlar açılacak mı? Okullar tam kapanma sonrasında açılacak mı?İşte tüm merak edilen sorular ve yanıtları...
Yaklaşık 3 hafta süren tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü itibariyle bitiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede; ''Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı uygulanacak'' denilmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN PAZARTESİ AÇIKLAYACAK
Tam kapanma kısıtlamasının ardından başlayacak kontrollü normalleşme süreci hafta başında yapılacak kabine toplantısının ardından netleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin, ''Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz'' açıklamasında bulundu.
KISITLAMA 19 MAYIS'A KADAR UZATILACAK MI?
17 günlük tam kapanma dönemi, pazartesi sabahı saat 05.00'te sona erecek. Sokağa çıkma yasağının ne zaman bittiğine ve 17-18-19 Mayıs tarihlerinde kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Açıklamasında pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takviminin uygulamaya başlayacağını belirten Erdoğan, ''Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir'' dedi.
KADEMELİ OLARAK KALKACAK
Kontrollü normalleşmeyle birlikte atılacak adımlar pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek kabine toplantısının ardından açıklanacak. Bayram mesajı yayımlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, bu sürece ilişkin önemli bir mesaj vererek "Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" ifadelerine yer vermişti.
YENİ SÜREÇTE NELER OLACAK?
Tam kapanmanın ardından gerçekleşme beklenen normalleşme dönemine ilişkin ortaya atılan bir senaryoya göre; tam kapanmanın ardından 3 aşamadan oluşan kademeli bir normalleşme süreci başlayacak.
BİRİNCİ AŞAMA
CUMARTESİ YASAĞI KALKIYOR
Birinci döneme 17 Mayıs, ikinci döneme 31 Mayıs, üçüncü dönemeyse Temmuz ayında geçilecek. Bayram sonrasında başlayacak olan ilk etapta İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere gidenler, kademeli olarak geri dönebilecek. Kafeler, restoranlar ve lokantaların da açılması bekleniyor. Ancak saat kısıtlaması yine geçerli olacak. Hafta içi sokağa çıkma yasağının 19.00'dan 21.00'a çekilmesi, cumartesi günü de sokak kısıtlamasının kaldırılması bekleniyor. Pazar günleri kısıtlama devam edecek.
OKULLAR AÇILACAK MI?
Edinilen bilgiye göre bu sene okullar açılmayacak. Uzaktan eğitim devam edecek.
İKİNCİ AŞAMA
PAZAR GÜNÜ YASAĞI DA KALKABİLİR
Kontrollü normalleşmenin ikinci aşaması 31 Mayıs'ta başlayacak. Bu dönemde kafe, restoran, lokanta gibi iş yerlerinin çalışma saati 20.00'den 22.00'ye çıkacak. Açık alanı olan kahvehane ve çay ocağı gibi yerler valiliklerden izinle açılabilecek. İkinci aşamada pazar günü dahil sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.
ÜÇÜNCÜ AŞAMA
HAYAT NEREDEYSE NORMALE DÖNECEK
Son aşamaya ise vaka sayılarındaki duruma göre Temmuz ayında geçilmesi planlanıyor. Bu dönemden sonra düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek. Üçüncü dönemde kafe ve restoranlar 23.45'e kadar açık olacak ama yine de kapalı alanlar kullanılmayacak. Nargileciler ve gece kulüplerinin açılması beklenmiyor. Bunun dışında üçüncü dönemde hayat neredeyse normale dönebilecek.
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