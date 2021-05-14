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Okullar tam kapanma sonrasında açılacak mı?

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Giriş: 14.05.2021 19:17
Güncelleme:14.05.2021 20:04
Haftalardır ülke genelinde uygulanan "tam kapanma" uygulaması 17 Mayıs Pazartesi günü itibariyle sona erecek. Peki pazartesi günü başlayacak yeni normalleşme döneminde neler olacak? Tam kapanma 19 Mayıs'a kadar uzatılacak mı? Hafta sonu kısıtlamaları kaldırılacak mı? Kafe ve restoronlar açılacak mı? Okullar tam kapanma sonrasında açılacak mı?İşte tüm merak edilen sorular ve yanıtları...
Okullar tam kapanma sonrasında açılacak mı?
Okullar tam kapanma sonrasında açılacak mı?
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