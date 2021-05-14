Bayram tatili uzatıldı mı? 17-18-19 Mayıs tatil mi? Pazartesi, salı, çarşamba sokağa çıkma yasağı var mı?
Tam kapanma kapsamında 17 Mayıs'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 17-18-19 Mayıs'ta da sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Kamu personellerinin bayram tatili süresi 9 güne çıkarılmıştı. Bayram tatilinin uzayıp uzamayacağı ile ilgili de meraklı bekleyiş başladı. Peki, bayram tatili uzatıldı mı? 17-18-19 Mayıs tatil mi? Pazartesi, salı, çarşamba sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son gelişmeler...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma süreci devam ediyor. 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek tam kapanma süreci ile bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. 19 Mayıs'ın da resmi tatil olması nedeniyle 17-18 ve 19 Mayıs'ta da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, bayram tatili uzatıldı mı? 17-18-19 Mayıs tatil mi? Pazartesi, salı, çarşamba sokağa çıkma yasağı var mı? İşte haberin detayları...
17-18-19 MAYIS TATİL Mİ? BAYRAM TATİLİ UZATILACAK MI?
Tam kapanma sürecini son derece net ve şeffaf yürüttüklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Aslında tamamen veriye dayalı yürüttüğümüz bir süre. Sağlık Bakanlığı bizle günlük verileri sürekli paylaşıyor. Tabii biz olabildiğince bu salgın döneminde tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık; çünkü bunun ekonomik boyutu da olduğu için" dedi.
Oktay, kapanmanın 19 Mayıs ile birleştirilerek uzatılacağı iddialarına ilişkin, "Şu anda böyle bir şey yok. Bizim bununla ilgili kararları verdiğimiz kabineye tüm veriler gelir, kabinede değerlendirilir. Sonrasında nihai karar verilir. Şu anda gündemimizde uzatma yok. Biz bu dönemde sanayinin çarklarını hiç durdurmadık" diye konuştu.
RAMAZAN BAYRAMI SONRASINDAKİ KOVİD-19 VAKA SAYILARI NORMALLEŞME ADIMLARINDA BELİRLEYİCİ OLACAK
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Vaka sayılarını ne kadar hızlı aşağıya çekersek normalleşmemizdeki bir kısım davranışları o kadar hızlı geri kazanabiliriz." dedi.
Nisan ortasında 60 binlere çıkan Kovid-19 vaka sayısı 14 Nisan'dan itibaren "kısmi kapanma", 29 Nisan'dan beri de "tam kapanma" uygulamalarının başlatılmasıyla 10 binli rakamlara indi.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Prof. Dr. Kemalettin Uzmanı Aydın, kapanma sürecinin etkilerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
Toplumun, tam kapanma sürecindeki kurallara çoğunlukla uyduğunu belirten Aydın, izin kağıdının olmasını suistimal ederek işi haricinde dışarıya çıkanlara yönelik denetimlerin de titizlikle yapıldığını dile getirdi.
Aydın, tam kapanma sürecinin vaka sayılarına yansımasının bu hafta görüldüğünü ifade ederek, "Bayramdan sonra 10 binlerin altını göreceğimizi düşünüyorum." dedi.
KOVİD-19 KISITLAMALARININ BAYRAMDAN SONRAKİ DURUMU
Ramazan Bayramı'ndan sonraki sürece ilişkin topluma uyarılarda bulunan Aydın, vaka sayıları azaldığı için rehavete kapılmamak gerektiğini vurguladı.
Aydın, vaka sayısındaki düşüşün sürmesi için her vatandaşın Kovid-19'la mücadeleye destek olması gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:
"Bu süreçte bayramı da kapalı geçireceğiz. Eğer bayramdan sonraki pazartesi günü Türkiye'nin rakamları kontrol edilebilir durumlara inmez yani 15-20 bin olursa kapanmayla da bir sonuç elde edemedik demektir. Böyle bir durumda bayramdan sonraki 19 Mayıs haftasında da kapanma olabilir. Ama bu süreçte hem birbirimize inancımız hem de topluma olan saygımızla kurallara uymayı sürdürürsek vakaların bayramdan sonra 10 binlerin altına ineceğini, ondan sonra da yeni bir kapanmaya ihtiyaç duyulmayacağını düşünüyorum."
Bayramdan sonra vaka sayısının geldiği noktanın, normalleşme adımlarının çerçevesini belirleyeceğine işaret eden Aydın, "Vaka sayılarını ne kadar hızlı aşağıya çekersek normalleşmemizdeki bir kısım davranışları o kadar hızlı geri kazanabiliriz. Eğer arzu edilen rakamlar olmazsa belki sadece okullar açılır, kafe ve restoranlar, sosyal hayat yine kapalı devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.
"KURALLARDAN HIZLICA UZAKLAŞIRSAK YENİDEN DALGA OLUŞTURURUZ"
Kemalettin Aydın, vakalar ne kadar düşerse düşsün virüsün varlığını sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Virüs dalgalar halinde gelmiyor, virüsün dalga oluşturmasına biz neden oluyoruz. Yani virüs dağa, bayıra çekilip güç kazanıp insanoğluna saldırmıyor. Biz ne kadar kümeleşir ve kurallardan uzaklaşırsak virüs sayısı artıyor ve buna dalga diyoruz. Ne kadar birbirimizden uzaklaşır ve kurallara uyarsak virüs sayısını azaltıyoruz. Eğer arzu ettiğimiz rakamları elde ettikten sonra yeniden kümeleşir ve kurallardan hızlıca uzaklaşırsak yeniden dalga oluştururuz." ifadesini kullandı.
"AŞILAMAYI HALLEDERSEK HAZİRANDAN SONRA ÇOK RAHATLARIZ"
Kovid-19 ile mücadelede mayıs sonu ve haziranda yüksek sayıda aşılamanın yapılmasının beklendiğini vurgulayan Aydın şunları kaydetti:
"Ramazan Bayramı'ndan sonra vakaları belirli bir rakama düşürmeyi hedefliyoruz. Bu rakamın düşüklüğü için de bir, bir buçuk ay içinde yaklaşık 40 milyona yakın insan aşılayacağız. Bu aşılama sürecinde düşük rakamları sürdürür ve aşılamayı da halledersek hazirandan sonra çok rahatlarız. Ama aşılamayı hızlıca tamamlama aşamasındayken yeniden rakamlar 20-30 binlere çıkarsa o zaman yaz dönemini hatta güz dönemini riske etmiş oluruz."
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