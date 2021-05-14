Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma süreci devam ediyor. 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek tam kapanma süreci ile bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. 19 Mayıs'ın da resmi tatil olması nedeniyle 17-18 ve 19 Mayıs'ta da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, bayram tatili uzatıldı mı? 17-18-19 Mayıs tatil mi? Pazartesi, salı, çarşamba sokağa çıkma yasağı var mı? İşte haberin detayları...

17-18-19 MAYIS TATİL Mİ? BAYRAM TATİLİ UZATILACAK MI?

Tam kapanma sürecini son derece net ve şeffaf yürüttüklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Aslında tamamen veriye dayalı yürüttüğümüz bir süre. Sağlık Bakanlığı bizle günlük verileri sürekli paylaşıyor. Tabii biz olabildiğince bu salgın döneminde tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık; çünkü bunun ekonomik boyutu da olduğu için" dedi.

Oktay, kapanmanın 19 Mayıs ile birleştirilerek uzatılacağı iddialarına ilişkin, "Şu anda böyle bir şey yok. Bizim bununla ilgili kararları verdiğimiz kabineye tüm veriler gelir, kabinede değerlendirilir. Sonrasında nihai karar verilir. Şu anda gündemimizde uzatma yok. Biz bu dönemde sanayinin çarklarını hiç durdurmadık" diye konuştu.